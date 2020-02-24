В Італії померла вже п'ята людина, хвора на коронавірус. Інфікованих 219. Загалом у світі жертвами COVID-2019 стали 2619 людей, захворіли - майже 80 тисяч. Випадки захворювання - виявили у двох нових країнах. Найсвіжіші новини про боротьбу з епідемією - розповість Ольга Жидецька.

Пильнувати, зберігати спокій і носити маску такими правилами нині керуються мешканці Ломбардії. У цьому італійському регіоні зафіксовано найбільше випадків інфікування COVID - 19. У столиці провінції, Мілані, на вулицях досить людно. Але жителі відзначають - тривожні повідомлення внесли корективи у їхнє життя.

"Можливо забагато паніки, що не завжди виправдана. Але ситуація справді складна і ми не можемо цим нехтувати. Але варто зберігати спокій і сприймати речі так як є", - говорить Міно Серрано, мешканець Мілану.

Напередодні у межах карантинних заходів італійська влада закрила в Ломбардії навчальні заклади, а також обмежила масові заходи. Змок на дверях - і в знаменитому театрі Ла-Скала та історичній пам'ятці Міланському соборі. Блокпости кілька населених пунктів, де виявили найбільше хворих - ізольовані, цивільних транспорт туди не пропускають. А у Франції зупинили автобус, у якому стало зле мандрівникові з Мілану.

До з'ясування обставин решту пасажирів відправили на карантин. А в Румунії вирішили тимчасово ізолювати 180 пасажирів літака з Італії. Також частину італійських авіамандрівників негайно повернуть із Маврикія.

Тим часом у Сеулі на санітарну обробку зачинили парламент країни. Після того, як з'ясувалося кілька депутатів контактували з хворим на коронавірус чиновником МОЗу. В країні за добу підтвердили понад 200 випадків інфікування. Загалом їх близько тисячі. Померли семеро.

COVID-19 втрутився і в політичне життя Китаю. Там відклали сесію парламенту уперше з часів "культурної революції". Натомість чиновники КНР звітують - на подолання економічних наслідків епідемії направили 14 мільярдів американських доларів. В уряді відзначають, найбільше постраждав дрібний бізнес.

Фінансові витрати через епідемію несе і Євросоюз. На боротьбу з епідемією ЄС виділяє 230 мільйонів. Левова частина грошей піде спеціалістам ВООЗ. Попри зростання кількості інфікованих та жертв у Європі єврочиновники не поспішають з гучними заходами, як закриття кордонів у шенгенській зоні.

"Ми наголошуємо, на цю мить ВООЗ не рекомендувала обмежувати подорожі чи торгівлю. Різні країни впродовж кількох тижнів впроваджують власні заходи убезпечення", - говорить Стелла Кіріакідіс, комісар ЄС з питань здоров'я.

Перші випадки інфікування COVID-19 виявили в Афганстані та Іраку. Найбільше загиблих за межами КНР в Ірані - там вісім жертв. Збільшується і число тих, хто здолав коронавірус. Таких майже 25 тисяч.