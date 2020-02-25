В Німеччині вже зацвітають магнолії

А в Німеччині вже зацвітають магнолії. Та їхньому квіту загрожують папуги. Ці пернаті - виду Крамера непогано пристосувалися до м'якого європейського клімату. Живуть на околицях великих міст, у парках і скверах.

А ласують найбільше молодими суцвіттями. Зокрема, на каштанах та магноліях. Жителі Кельна кажуть, цієї весни побачити цвіт навряд чи вдасться.