В Німеччині вуличні папуги нищать магнолії [ Редактировать ]
А в Німеччині вже зацвітають магнолії. Та їхньому квіту загрожують папуги. Ці пернаті - виду Крамера непогано пристосувалися до м'якого європейського клімату. Живуть на околицях великих міст, у парках і скверах.
А ласують найбільше молодими суцвіттями. Зокрема, на каштанах та магноліях. Жителі Кельна кажуть, цієї весни побачити цвіт навряд чи вдасться.
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