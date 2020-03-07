Перезавантаження українського уряду - це очікувана реакція на ефективність роботи Кабміну. На цьому наголосив президент України Володимр Зеленський в інтерв'ю виданню "Bloomberg".

За словами гаранта, кадрові зміни на курс держави жодним чином не вплинуть. Влада і надалі боротиметься з корупцією та ліквідуватиме вплив на українську політику, так званих, олігархів. Зеленський запевнив: люди, які працюватимуть на результат - звільнень можуть не боятись.