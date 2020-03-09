Японське відродження: біля Фукусіми проведуть естафету Олімпійського вогню [ Редактировать ]
Японське відродження. У префектурі Фукусіми готуються дати старт естафеті Олімпійського вогню. Та місцевих ця подія не надто тішить. Чому - розкаже Анна Філь.
Юджи Онума прямує до своєї колишньої оселі в захисному костюмі, масці й бахілах. Його будинок у містечку Футаба, лише за 4 кілометри від АЕС "Фукусіма-1".
"Учора я міряв тут радіацію - було 15 мікрозівертів. Це в тридцятеро перевищує безпечну дозу. Хоча тут усе відбудовують, багато де за 9 років нічого не змінилося", - говорить Юджи Онума, колишній житель міста Футаба.
Будівельники поспіхом лагодять напівзруйновані будинки й крамниці, асфальтують тротуари. Готуються до літніх Олімпійських ігор. Японський уряд планує зробити змагання символом відновлення країни - й показати це всьому світові. Та місцеві кажуть, влада видає бажане за дійсне.
"Людям дозволяють повертатися у свої помешкання, прокладають дороги, латають дірки, але це лише картинка для Олімпіади. Якщо поглянути зсередини - місто зовсім не таке, як було", - говорить Юджи Онума, колишній житель міста Футаба.
Здалеку і реактори на "Фукусімі-1" мають пристойний вигляд - навіть ті чотири, що зазнали найбільших ушкоджень. Та зблизька помітно - до повного відновлення ще далеко.
Тим не менше, тут працюють 4-5 тисяч людей щодня. Стежать за цистернами, в яких зберігається заражена радіацією вода. Управляють підйомними кранами, що розбирають завали, й роботами, які забирають паливо з реакторів. Більшість зайняті тим, що одягають інших - привозять і вивозять захисні костюми. Приміром, щоб потрапити в дистпетчерську, треба стрій, по три пари рукавичок і шкарпеток, спеціальне взуття, маска й шолом. Усе це захищає не від радіації, а від пилу. Пульти керування працюють лише в деяких реакторах. Кімнати, де вони стоять, за 9 років не змінилися.
"Коли стався землетрус, а потім цунамі, перший і другий реактори були повністю знеструмлені. У цих кімнатах світла не було. Інженери з ліхтариками намагалися записувати дані просто на стінах. Ці написи досі не стерлися", - говорить Мікіо Сайто, інженер на АЕС "Фукусіма Даїчи".
Катастрофа сталася 11 березня 2011. Цунамі знеструмило станцію, вийшли з ладу системи охолодження реакторів, було кілька вибухів, викид радіації. Цю аварію називають наймасштабнішою після Чорнобильської. "Фукусіма-1" знову може стати безпечною хіба щонайменше за 40 років. Зараз аби охолодити реактори, у них безперервно закачують воду. Куди її дівати потім - найбільша проблема. Місце для зберігання рідини закінчується.
"Якщо злити воду в океан, це буде катастрофа з погляду репутації. Хоча це не смертельно, людям таке не сподобається точно, надто рибалкам, які працюють тут неподалік і лише нещодавно почали збільшувати вилов", - говорить Кійочи Каміяма, представник департаменту досліджень радіоактивного забруднення АЕС "Фукусіма Даїчи".
Улітку за 60 кілометрів від напівзруйнованої АЕС проводитимуть матчі з бейсболу. А вже цього четверга з префектури почнеться естафета Олімпійського вогню. Пронесуть його й через містечко Футаба. Найімовірніше - порожніми вулицями.
"За 9 років мої діти вже пішли до школи. Сюди повертатися нам немає сенсу. Це було б дуже незручно", - говорить Юджи Онума, колишній житель міста Футаба.
На ніч у Футабі залишатися ще не довзволяють. Та й повертатися майже ніхто з місцевих наміру не має.
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