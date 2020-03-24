В Тернопольской области подтвердили второй случай заражения коронавирусом. Инфицированный человек был на похоронах вместе со священником, у которого ранее диагностировали COVID-19. Об этом сообщает Тернопольский областной лабораторный центр.

В 20:10 23.03.2020 года в результате исследования методом ПЦР обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2. То есть, лабораторно подтвержден второй в Тернопольской области случай COVID-19.

Как отметили в лабораторном центре, оба мужчины были на похоронах в одном населенном пункте в Тернопольской области.

Этот факт свидетельствует об одномоментном заражение и наличие общего источника инфекции.

Людям, которые контактировали с заболевшими, рекомендуют самоизолироваться и сообщить об этом своему врачу.

Всего в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также зафиксировали три смерти от covid-19.