Были на одних похоронах: в Тернопольской области второй случай заражения коронавирусом [ Редактировать ]
В Тернопольской области подтвердили второй случай заражения коронавирусом. Инфицированный человек был на похоронах вместе со священником, у которого ранее диагностировали COVID-19. Об этом сообщает Тернопольский областной лабораторный центр.
В 20:10 23.03.2020 года в результате исследования методом ПЦР обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2. То есть, лабораторно подтвержден второй в Тернопольской области случай COVID-19.
Как отметили в лабораторном центре, оба мужчины были на похоронах в одном населенном пункте в Тернопольской области.
Этот факт свидетельствует об одномоментном заражение и наличие общего источника инфекции.
Людям, которые контактировали с заболевшими, рекомендуют самоизолироваться и сообщить об этом своему врачу.
Всего в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также зафиксировали три смерти от covid-19.
по теме
В Украине вводят новые правила посещения магазинов и аптек
Во всех заведениях и учреждениях, которые продолжают работать во время карантина, ввели социальную дистанцию
В Киеве еще четыре случая заражения коронавирусом: что известно о заболевших
В понедельник, 23 марта, в Киеве зафиксировали еще четыре лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией
"В Украину прибыли новые тесты из Китая": Зеленский обратился к жителям страны
В понедельник, 23 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам
В Ивано-Франковской области умерла женщина с подозрением на коронавирус
В понедельник, 23 марта, в Ивано-Франковской области умерла 65-летняя женщина с подозрением на коронавирус
В Раде предложили перейти на онлайн-заседания
В понедельник, 23 марта, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук и народный депутат Николай Стефанчук выступили с предложением