В Европе самой молодой жертвой коронавируса стала 12-летняя девочка [ Редактировать ]
В Бельгии от коронавируса умерла 12-летняя девочка, которая стала самой молодой жертвой COVID-19 в Европе. Об этом сообщает Le Soir.
По последним данным Министерства здравоохранения Бельгии, в стране умерли от коронавируса 705 человек, из них 94 за последние сутки.
Всего в стране подтверждено 12 775 случаев COVID-19, из них 876 заболеваний за 30 марта. Вылечились от коронавируса 1696 человек.
Ранее сообщалось, что в Испании 9500 медиков инфицированы коронавирусом.
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