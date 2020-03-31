В Бельгии от коронавируса умерла 12-летняя девочка, которая стала самой молодой жертвой COVID-19 в Европе. Об этом сообщает Le Soir.

По последним данным Министерства здравоохранения Бельгии, в стране умерли от коронавируса 705 человек, из них 94 за последние сутки.

Всего в стране подтверждено 12 775 случаев COVID-19, из них 876 заболеваний за 30 марта. Вылечились от коронавируса 1696 человек.

Ранее сообщалось, что в Испании 9500 медиков инфицированы коронавирусом.