Созданы ультрафиолетовые светодиоды, способны обеззаразить вещи за несколько десятков секунд. Об этом пишет Semiconductor Digest.

Отмечается, что эти светодиоды обеспечивают почти полную (99,9%) стерилизацию предметов от коронавируса за 30 секунд.

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Новинку разработали компании Sensor Electronic Technology и Seoul Viosys, а ее эффективность исследовали в Университете Кореи.

Новые светодиоды показывают такой же уровень эффективности при стерилизации вещей от болезнетворных бактерий Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Klebsiella Pneumonlae, Salmonella Typhimurium, - говорится в сообщении.

Разработка дезинфицирующих светодиодов началась в 2005 году. Созданные устройства оказались эффективными и использовались NASA для обеззараживания оборудования перед отправкой на космические станции. Однако светодиоды имели ограниченный срок службы, из-за чего не подходили для эксплуатации в коммерческом оборудовании. Технологию усовершенствовали, увеличив срок службы до 50 000 часов.

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