Житель Шанхаю змайстрував для дворічного сина унікальний захисний костюм. За основу взяв дитячий надувний скафандр і переробив його так, аби максимально захистити маля від коронавірусної інфекції.

Повітря всередину надходить через фільтр. Є система охолодження, показник температури і кисню. За словами винахідника, такий костюм краще підходить дітям, ніж звичайні маски, бо їх малята постійно стягують із себе.

Цяо Джунджі, винахідник захисного костюма: