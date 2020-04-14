Житель Шанхаю змайстрував для дворічного сина унікальний захисний костюм [ Редактировать ]
Житель Шанхаю змайстрував для дворічного сина унікальний захисний костюм. За основу взяв дитячий надувний скафандр і переробив його так, аби максимально захистити маля від коронавірусної інфекції.
Повітря всередину надходить через фільтр. Є система охолодження, показник температури і кисню. За словами винахідника, такий костюм краще підходить дітям, ніж звичайні маски, бо їх малята постійно стягують із себе.
Цяо Джунджі, винахідник захисного костюма:
Дизайн дуже простий - багато в чому схожий на скафандр, у якому підтримується необхідний тиск. Я додав фільтр, що власноруч змайстрував з кількох респіраторів, а також встановив прилад для відстеження якості повітря всередині - дані можна побачити зовні на костюмі.
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