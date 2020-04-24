За кордоном на лікуванні від коронавірусу перебуває 161 українець [ Редактировать ]
За кордоном на лікуванні від коронавірусу перебуває 161 українець. Про це повідомили в МЗС. Найбільше наших співвітчизників захворіло в Італії. Також недужі є у Греції, Іспанії, Швеції, Чехії, Німеччині та інших країнах.
Загалом у світі від початку епідемії зафіксовано понад два мільйони сімсот тисяч інфікованих. Померли понад 190 тисяч. Одужали 739 тисяч людей.
Сумне лідерство за кількістю хворих тримають Сполучені Штати. За ними йдуть Іспанія, Італія, Франція та Німеччина.
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