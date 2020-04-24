В Україні кількість загиблих від COVID-19 наближається до двох сотень [ Редактировать ]
В Україні за добу виявили 578 нових випадків зараження COVID-19. Це найбільше від початку епідемії. Загалом в країні 7170 інфікованих. 187 померли, півтисячі одужали.
Найвищі показники захворюваності на Буковині, в Києві та Прикарпатті.
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