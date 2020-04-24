Закриті кордони - це шанс для вітчизняного туризму. І на цей шанс дуже сподіваються багато бізнесів в Україні. Готельєри, ресторатори, екскурсоводи. Наші кореспонденти побували у двох популярних туристичних куточках України Карпатах та Одесі. І дізналися, коли і з чим там чекають на гостей.

У цю пору року по Одесі вже мали б гуляти натовпи туристів. Та зараз Дерибасівська порожня. Зрозуміло: через карантин. Та чи побільшає людей по його завершенню? Від туристів у регіоні залежать оренда житла, торгівля, ресторанний бізнес, а отже й прибутки величезної кількості людей: від таксистів до готельєрів.

Олексій Пеклун - керуючий готелем у центрі Одеси. Наразі готель не працює, та гостей все ж чекають у травні-червні. Ціни знизили на чверть, розуміють, іноземці не приїдуть, тож розраховують на вітчизняного туриста.

Олексій Пеклун, засновник керуючої компанії мережі готелів:

Будет много туристов украинских или будет мало туристов украинских. Хороший сценарий - что границы закрыты и украинцы захотят отдыхать в Украине и тогда цены взлетят до небес, но есть опасения, что у людей нет достаточно запасов денег, чтобы они сегодня отдыхали.

Ба більше, невідомо: чи буде в українців відпустка. Адже, багато людей вважають, що вже вдосталь навідпочивалися під час карантину, тож літом працюватимуть на повну. Тому популярнішими будуть тури вихідного дня на березі моря. До речі, невеличкі котеджі на чорноморському узбережжі вже бронюють.

Оксана Кузнецова, експерт туристичної галузі:

Есть потребность у людей, которые имеют денеги, но не имеют возможности сейчас поехать отдыхать заграницей - они снимают котеджи, небольшие мини-отели для семьи, для своих друзей, таким образом они, в общем-то, самоизолируются. Я думаю, что это будет, наверное, такой тренд этого года.

Адаптовуються до нових реалій й екскурсоводи. І вже розробляють маршрути Одесою для внутрішнього туриста. Цьому навіть радіє гід Альона Калентинська. Зазвичай дівчина показує Одесу іноземцям, тож втратить більшість заробітку, але не засмучена.

Альона Калетинська, гід:

Я розумію, що мені дуже хочеться, щоб внутрішній туризм розвивався, тому що дуже хочеться, щоб люди нарешті змінили якісь стереотипи, щось по-іншому стали сприймати, мені дуже хочеться поділитися цією культурою: чим більше людей сюди приїдуть з різних міст України - тим більше людей її повезуть цю культуру далі у свої міста - і це дуже важливо.

А це Карпати. Яремче - ще один туристичний центр України. Його візитівка - водоспад Пробій. Тут, як і на одеському Привозі, люблять фотографуватися туристи. Та вже більше місяця рядами сувенірного ринку - гуляє хіба що вітер. А на ятках із гуцульським крамом - висять замки.

З молотком у руках і на драбині - нас зустрічає власник кафе пан Василь. Каже - вже втомився сидіти без діла:

Василь Філяк, власник кафе:

Всі дома за свій рахунок. Несемо втрати. Плачу в пенсійний фонд за людей, а за свій рахунок люди дома - поварі, офіціанти.

Якщо до липня не вдасться запустити бізнес - братиме кредит або ж закриється. Скасування карантину - півсправи. Питання чи поїдуть цьогоріч туристи. І головне, чи будуть із грішми.

Василь Філяк, власник кафе:

Дуже скрутно. Сумно трошка. Шкода людей що без роботи. Тяжко дуже, тяжко.

На карантині в Яремчі всі готелі, бази відпочинку та приватні садиби. Втім, є й такі, хто навіть зараз приймає гостей. Підпільно. Доба - 500 гривень. Ціни - торішні, знижок.

"Бачила у вас є вільні місця. Коли можна буде до вас поселятися, коли приймаєте гостей? - А ви коли хочете приїхати? - Наступного тижня це можливо? - Можливо. - Окремий вхід, ви зі мною не пересікаєтесь. Маєте кухню, санвузол, навіть сауна є у цьому номері".

Сусідня Верховина. Зазвичай, на травневі свята тут аншлаг. Зараз порожньо, але деякі садиби - працюють. Бо в горах чимало родин пересиджують карантин.

Олена та Святослав - з Броварів. У Карпати приїхали разом з двома дітьми. Планує тут бути до закінчення карантину.

В квартирі не так, тут цікавіше, тут веселіше, тут є чим займатися, є що подивитися, природа

Верховинці сповнені оптимізму, на відміну від своїх сусідів із Яремчі. На туристичний "бум" чекають у серпні. Як І одесити. Кажуть, уже пережили серйозну кризу у дві тисячі чотирнадцятому, коли почалася війна - отже, й зараз виживуть.