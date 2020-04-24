Не спішити виходити з карантину наполегливо радять у Європейському центрі з контролю та профілактики захворювань. Там зазначили: попри те, що в більшості країн ЄС пік епідемії минув, швидке послаблення карантинних обмежень може призвести до нових спалахів хвороби, - з таких міркувань, мерія Мадрида вирішила скасувати усі масові заходи в місті - включно до листопада.

А от Чехія першою в ЄС значно послабила карантинні обмеження. Відсьогодні громадянам дозволили збиратися групами до 10 осіб, а не по двоє, як раніше. Та відкрили кордон для виїзду. При поверненні в країну їм потрібно буде пройти тест на коронавірус і надати підтвердження негативного результату або самоізолюватися вдома на 2 тижні.