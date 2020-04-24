Питання, яке також могли б сьогодні розглянути депутати, - про Михайла Саакашвілі та його призначення віце-прем'єром з питань реформ. Таку пропозицію Саакашвілі зробив Зеленський, разом з прем'єром Денисом Шмигалем. Проте, у фракції "Слуг народу" цю ідею сприйняли, м'яко кажучи, неоднозначно.

Виявилося, що більшості голосів за Саакашвілі - не те що у всій Верховній Раді, а навіть у монобільшості - може й не бути. Депутати засумнівалися - чи здатний екс-президент Грузії та екс-очільник Одеської Ода працювати без конфліктів, яких у його політичній кар'єрі вистачало.

А також не зрозуміли, який функціонал може бути у Саакашвілі на посаді віце-прем'єра, бо ж це тільки звучить красиво - "віце-прем'єр", а насправді повноважень не так і багато. Тож сьогодні кандидат майже увесь день провів у переговорах із депутатами - збираючи голоси за себе. Каже, що хоче зосередитись на переговорах з МВФ та іншими кредиторами, а також на просуванні реформ.

Михайло Саакашвілі, політик: