Олександр Качура, народний депутат "Слуга народу"

Який підсумок зустрічі Михайла Саакашвілі з фракцією сьогодні? Скільки голосів монобільшість може дати за його призначення? Та що взагалі думають "Слуги Народу" про цю ідею?

Саакашвілі - успішний президент Грузії, він поборов корупцію на топ-рівні. У спілкуванні з ним я зазначив, що ми не підтримуємо політичну міграцію в органи української державної влади та будь-які рішення мають приймати тільки українські державні діячі. Ми можемо залучити його як консультанта, але посада віце-прем’єра не дає ніяких повноважень.

У владі неодноразово обіцяли черговий - вже третій - пакет законодавчих рішень для допомоги економіці та суспільству під час коронакризи. Чи розробляються вже такі рішення? Та якими вони можуть бути?