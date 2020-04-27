Кількість інфікованих на СOVID-19 зменшилась [ Редактировать ]
Кількість українців інфікованих на СOVID-19 зменшилась на сотню у порівнянні з минулою добою. За поточну - недугу діагностували у 392 людей - повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Серед них 28 дітей та 78 медичних працівників. Загальна кількість інфікованих - 9009 осіб. 864 українці вже одужали від коронавірусу. Померли 220. Зокрема, за останню добу зафіксували 11 летальних випадків.
В розрізі регіонів за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській області - 49 в закарпатській 46, Чернівецька - 34 та місто Київ - 32 випадки.
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