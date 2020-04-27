Підтримати малий і середній бізнес Німеччини - за допомогою гаманців жителів країни. Політики пропонують видати німцям ваучери на покупки. Про ідею, яка точно сподобається і покупцям і підприємцям, розкаже Тетяна Логунова.

Кожному жителю Німеччини по ваучеру. Номіналом 250 євро. Представники опозиційної партії "зелені" пропонують уряду видати усім, хто проживає в країні, грошові сертифікати. І у такий спосіб підтримати малий і середній бізнес.

Антон Хофрайтер, лідер фракції "зелені" у Бундестазі:

Якщо кожен отримає ваучер на 250 євро і витратить ці гроші, економіка країни буде простимульована приблизно на 20 мільярдів євро. Цей поштовх зараз украй потрібен, щоб запустити торгівлю та пожвавити купівельну активність.

Ці гроші можна буде витратити на придбання товарів та оплату послуг. Але - лише у підприємців, які постраждали через пандемію. Наприклад, в ресторанах, перукарнях, магазинах одягу і взуття.

Антон Хофрайтер, лідер фракції "зелені" в Бундестазі:

Головна умова - ви повинні витратити ці гроші на місці. Відвідавши перукаря або зайшовши до магазину. Замовляти товар по інтернету, через інтернет-платформи не вийде.

Не покриватиме ваучер і покупки у супермаркетах та аптеках. Адже ці заклади не закривалися на карантин.

Щоб німці отримали ваучери - пропозицію партії "зелені" повинен схвалити Бундестаг. А щоб люди змогли їх витратити - потрібно знову запустити малий і середній бізнес. Поки ж Німеччина живе у карантинному режимі. Послаблення є, але вони дуже незначні.

Ресторани, кав'ярні, перукарні, салони краси і великі торговельні центри - зачинені. Окрім супермаркетів і аптек, уряд дозволив працювати лише магазинам площею не більше як 800 квадратних метрів.

Яна Еліас, власниця магазину:

Ми дуже раді і хвилюємося. Наче уперше відкриваємося.

Змінилися і умови роботи. Власники невеликих магазинів мають дотримуватися жорстких санітарних норм.

Яна Еліас, власниця магазину:

Ми впускаємо обмежену кількість людей. Тримаємо дистанцію і стежимо, щоб це робили і відвідувачі. Ну, і звісно, постійно миємо руки.

Від сьогодні обов'язки з'явилися і у покупців. Майже в усіх землях Німеччини, заходячи до магазинів, вони повинні надягати маску.