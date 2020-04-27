Похід до перукарні найбажаніша справа після закінчення карантину для греків. Про це свідчать соцопитування. Стрижка після тривалої перерви обійшла у цьому рейтингу навіть поїздку на відпочинок або похід по крамницях.

Салони краси, як і всі об'єкти громадського обслуговування зачинені у Греції з 14 березня. Власники бізнесу сподіваються, що їхні заклади відкриють на початку травня. Запис до перукарів уже заповнено на тижні вперед. Поки ж люди мусять задовольнятися домашніми процедурами та власноруч стригтися й голитися.

Анжелос Антонопулос, власник перукарні: