Греки готуються штурмувати перукарні після закінчення карантину [ Редактировать ]
Похід до перукарні найбажаніша справа після закінчення карантину для греків. Про це свідчать соцопитування. Стрижка після тривалої перерви обійшла у цьому рейтингу навіть поїздку на відпочинок або похід по крамницях.
Салони краси, як і всі об'єкти громадського обслуговування зачинені у Греції з 14 березня. Власники бізнесу сподіваються, що їхні заклади відкриють на початку травня. Запис до перукарів уже заповнено на тижні вперед. Поки ж люди мусять задовольнятися домашніми процедурами та власноруч стригтися й голитися.
Анжелос Антонопулос, власник перукарні:
Звичайно вони довіряють своє волосся та бороди дружинам. Але коли ти не професіонал, часом виникають певні проблеми - вистрижені плями чи нерівність. Тоді такі клієнти дзвонять мені і питають, що їм робити. На це у мене одна відповідь: "Майте терпіння".
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