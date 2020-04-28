Нині чимало країн уже послаблюють карантинні обмеження. Серед них навіть найбільш постраждалі - Італія та Іспанія. Усі подробиці - в наступному матеріалі.

Італія готується поновлювати роботу заводів і будівельних компаній. День Х - четверте травня - оголосив прем'єр. Тоді ж дозволять тренуватися футболістам, щоправда поодинці, а не з командою. А ще за тиждень - двері відчинять крамниці, музеї, бібліотеки, а також бари і ресторани, однак вони запрацюють на виніс.

Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії:

Нам доведеться навчитися жити з вірусом. А щоб не захворіти, треба суворо дотримуватися соціального дистанціювання.

Швидшими темпами до звичного життя повертається Швейцарія. Там запрацювали перукарні, салони краси, побутові магазини. Чехія на такий етап вийшла ще тиждень тому. В країні поновили роботу готелі і ресторани з терасами. Вже можна завітати до спортзалів і невеликих бутиків з одягом - тільки приміряти нічого не дозволяють. Натомість у Швеції - все щойно починається. Тамтешній уряд карантину не запроваджував, покладалися на сумлінність громадян. А ті, як з'ясувалося, досі товпляться в барах і ресторанах. Тож низку закладів влада закрила примусово.

Анн Лінде, міністр закордонних справ Швеції:

Будьте готовими, швидко все не скінчиться. Ми не запроваджуємо карантину, бо це випробування для нас - не спринт, а марафон.

А от Нова Зеландія заявила про перемогу над коронавірусом. Напередодні в острівній державі зафіксували лише один новий випадок. Усі інфіковані - ізольовані, поширення вірусу зупинено.

Китай теж знімає суворі обмеження. У Пекіні і Шанхаї старшокласники повертаються до шкіл. В Ухані, що став першим осередком епідемії, з лікарні виписали останнього пацієнта з COVID-19. А вже у травні китайців чекають на Балі. райський острів планує якомога швидше відкритися для туристів - найперше з Піднебесної, Південної Кореї та Японії. Бо в цих країнах нових випадків фіксують найменше.