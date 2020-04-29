На Балі знайшли мертвими подружжя українців [ Редактировать ]
Подружжя українців знайшли мертвими в апартаментах на індонезійському острові Балі. За даними місцевих ЗМІ, чоловіку і жінці було за 50.
Вони проживали неподалік міста Денпасар. Загибель наших громадян підтвердили у МЗС. До дипломатів звернулася донька українців.
Розповіла, що вони відпочивали ще з початку березня. З проханням про евакуацію не зверталися. Причини смерті поки що невідомі. Тіла померлих доправили до лікарні і дезінфікували, як потенційно хворих на коронавірус. Результати тестів очікують 3 травня.
Максим Коваленко, представник департаменту консульської служби МЗС:
Якщо буде негативний результат, буде проведено аутопсію для встановлення причин смерті. Поліція здійснила попередній огляд, про ознаки насильницької смерті не повідомляється. Вони не зверталися з питання включення до списків громадян України для повернення на батьківщину, але вони зверталися до посольства України в Інднезії свого часу. Вони зареєструвалися в системі "Друг" і відповідно отримали розяснення.
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