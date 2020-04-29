Подружжя українців знайшли мертвими в апартаментах на індонезійському острові Балі. За даними місцевих ЗМІ, чоловіку і жінці було за 50.

Вони проживали неподалік міста Денпасар. Загибель наших громадян підтвердили у МЗС. До дипломатів звернулася донька українців.

Розповіла, що вони відпочивали ще з початку березня. З проханням про евакуацію не зверталися. Причини смерті поки що невідомі. Тіла померлих доправили до лікарні і дезінфікували, як потенційно хворих на коронавірус. Результати тестів очікують 3 травня.

Максим Коваленко, представник департаменту консульської служби МЗС: