В понедельник, 4 мая, состоится допрос мэра Черкасс Анатолия Бондаренко по делу о смягчении карантина. Градоначальник обнародовал повестку Facebook, сопроводив комментарием "Новая власть - старые методы". Следственные действия запланированы на 12:00.

Напомним, 30 апреля Черкасский городской совет разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов, рынков и ярмарок, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов.

Такое решение осудили в Минздраве, а полиция открыла уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Черкасс "проблемами" из-за отмены карантина и передал "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ. В ответ Анатолий Бондаренко записал эмоциональное видеобращение к главе государства, посоветовав заниматься коррупцией в своем окружении.