В одном из муниципалитетов Мексики людям запретили умирать от коронавируса/ Фото: rbc.ru

В Мексике, в одном из муниципалитетов под названием Соконуско (штат Веракрус), глава исполнительной власти Роландо Росас запретил местным жителям умирать от коронавируса. Об этом сообщает местный телеканал "Телевиса", передает newsyou.info.

Отмечается, что "запрет" Росаса размещен на баннере в центре населенного пункта.

"В соответствии с распоряжением муниципалитета, на его территории строго запрещается умирать из-за коронавируса", - говорится в сообщении.

В Соконуско с населением порядка 5,2 тыс. человек до сих пор не было выявлено ни одного случая заражения. По словам Росаса, таким образом он решил привлечь внимание населения к необходимости по-прежнему соблюдать меры, нацеленные на предотвращение распространения заболевания.

"Думаю, что стратегия сработала", - отметил политик в интервью региональному изданию.

Телеканал напоминает, что с 28 февраля по настоящее время новым коронавирусом в Мексике заразились 24 905 человек, при этом только у 6 696 из них симптомы заболевания проявились за последние 14 дней. Умер в общей сложности 2 271 инфицированный пациент. 30 марта правительство страны объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения.

При этом президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор 16 апреля предположил, что Мексика сможет вернуться к нормальной жизни 1 июня.

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