В Ривне нашли изрезанное тело женщины в квартире [ Редактировать ]
В Ривне женщине перерезали горло в ее квартире, за это умышленное убийство следователи задержали жителя одного из районов области. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.
"В изоляторе временного содержания находится 25-летний житель села Мизочек, который вчера, 10 мая, лишил жизни 38-летнюю жительницу областного центра. Об обнаруженном теле знакомой с перерезанным горлом в квартире на улице Волынской Дивизии 25-летний мужчина сообщил своим родным, которые около 15 часов позвонили в полицию", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что 25-летний житель Здолбуновского района несколько месяцев назад познакомился с жительницей Ривне, которая пригласила его в гости. Отмечается, что застолье между ними 9 мая затянулось. Конфликт возник ночью, когда оба были в состоянии алкогольного опьянения.
"По словам мужчины, женщина якобы не пускала его спать в комнату и спровоцировала к дальнейшим преступным действиям. Схватив на кухне нож, он перерезал ей горло. Около пяти утра злоумышленник пошел гулять по городу. В ожидании, что избежит ответственности, позвонил родным, что сам застал без признаков жизни хозяйку квартиры", - отметили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Португалии сотрудники миграционной службы убили украинца.
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