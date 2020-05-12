Єврокомісія має завтра представити план відкриття кордонів та туризму в ЄС. Тим часом ряд країн з послабленням карантину почали пускати до себе сусідів. Хто і на які кроки пішов - розкаже Олена Абрамович.

Румунка Корнелія останні роки працювала медсестрою в Австрії. У понеділок вона вперше за два місяці знову поїхала на роботу до Відня. 11 травня Австрія відкрила кордони для медпрацівників та запустила для них спецпотяги. Літніх людей у країні зазвичай підтримують 65 тисяч доглядальниць з Румунії та Словаччини.

Корнелія Вейц, румунська доглядальниця:

Чесно кажучи, я не боюсь. Точно так само можна заразитись і тут. До того ж, ми дуже обережні - у масках та рукавичках увесь час.

В Австрії у Корнелії вп'ятеро вища зарплата, ніж вона могла б отримувати вдома. На заробітки закордон румуни їздять регулярно і вони стали одними з перших, кого пустили до себе європейські країни попри закриті у пандемію кордони. Кілька тижнів тому їх повезли чартерними рейсами та автобусами обробляти поля в Німеччину та Велику Британію.

Йон, румунський оглядальник:

Я витратив майже усі мої збереження. Як у цій країні можна вижити? Та ще й у моєму віці - мене ніхто не бере на роботу.

Простіше потрапити до Австрії тепер і чехам. Прага дозволила своїм громадянам подорожувати за кордон, відновивши спочатку потяги до Німеччини, потім до Австрії. А з 18 травня Чеські авіалінії відновлять рейси до Амстердама, Франкфурта, Парижа та Стокгольма. До себе Чехія пускає поки що лише тих, хто їде на роботу. З 15 травня мають повністю відкрити між собою кордони і країни Прибалтики.

Саулюс Скверняліс, прем'єр-міністр Литви:

Це дозволить нам подати серйозний сигнал Європі та світу, що в нашому регіоні ми правильно впоралися із загрозою. Ми маємо схожу епідеміологічну ситуацію, тож можемо дозволити подорожі. Це принесе велику користь нашим громадянам та бізнесу.

Домовились Литва, Латвія та Естонія і про відкриття кордонів і з Польщею, щоправда лише для тих, хто їде по роботі, бізнесу або на навчання. Сусідка Польщі - Німеччина - поки що відкрила кордони лише на захід - для Бельгії та Нідерландів. А також 2 з 11 пропускних пунктів до Франції. Швейцарія теж стала пропускати автівки з та до Франції, а також Італії.

Тож поступово, але країни ЄС таки відкривають кордони - не для всіх, проте процес пішов. Інструкцію як діяти далі і що робити з туристами та громадянами третіх країн, таких як українці, Єврокомісія має оприлюднити завтра.