У Євросоюзі розпочали часткове відкриття кордонів [ Редактировать ]
Єврокомісія має завтра представити план відкриття кордонів та туризму в ЄС. Тим часом ряд країн з послабленням карантину почали пускати до себе сусідів. Хто і на які кроки пішов - розкаже Олена Абрамович.
Румунка Корнелія останні роки працювала медсестрою в Австрії. У понеділок вона вперше за два місяці знову поїхала на роботу до Відня. 11 травня Австрія відкрила кордони для медпрацівників та запустила для них спецпотяги. Літніх людей у країні зазвичай підтримують 65 тисяч доглядальниць з Румунії та Словаччини.
Корнелія Вейц, румунська доглядальниця:
Чесно кажучи, я не боюсь. Точно так само можна заразитись і тут. До того ж, ми дуже обережні - у масках та рукавичках увесь час.
В Австрії у Корнелії вп'ятеро вища зарплата, ніж вона могла б отримувати вдома. На заробітки закордон румуни їздять регулярно і вони стали одними з перших, кого пустили до себе європейські країни попри закриті у пандемію кордони. Кілька тижнів тому їх повезли чартерними рейсами та автобусами обробляти поля в Німеччину та Велику Британію.
Йон, румунський оглядальник:
Я витратив майже усі мої збереження. Як у цій країні можна вижити? Та ще й у моєму віці - мене ніхто не бере на роботу.
Простіше потрапити до Австрії тепер і чехам. Прага дозволила своїм громадянам подорожувати за кордон, відновивши спочатку потяги до Німеччини, потім до Австрії. А з 18 травня Чеські авіалінії відновлять рейси до Амстердама, Франкфурта, Парижа та Стокгольма. До себе Чехія пускає поки що лише тих, хто їде на роботу. З 15 травня мають повністю відкрити між собою кордони і країни Прибалтики.
Саулюс Скверняліс, прем'єр-міністр Литви:
Це дозволить нам подати серйозний сигнал Європі та світу, що в нашому регіоні ми правильно впоралися із загрозою. Ми маємо схожу епідеміологічну ситуацію, тож можемо дозволити подорожі. Це принесе велику користь нашим громадянам та бізнесу.
Домовились Литва, Латвія та Естонія і про відкриття кордонів і з Польщею, щоправда лише для тих, хто їде по роботі, бізнесу або на навчання. Сусідка Польщі - Німеччина - поки що відкрила кордони лише на захід - для Бельгії та Нідерландів. А також 2 з 11 пропускних пунктів до Франції. Швейцарія теж стала пропускати автівки з та до Франції, а також Італії.
Тож поступово, але країни ЄС таки відкривають кордони - не для всіх, проте процес пішов. Інструкцію як діяти далі і що робити з туристами та громадянами третіх країн, таких як українці, Єврокомісія має оприлюднити завтра.
по теме
В Мексике людям запретили умирать от коронавируса
"Запрет" размещен на баннере в центре населенного пункта
Послаблення карантину: у ЄС запрацював громадський транспорт
У Євросоюзі послабили карантин і дозволили громадянам пересуватися вільніше та відновили рух громадського транспорту
Європа оговтується від пандемії COVID-19
В Європі поступово починають знімати карантинні обмеження
Марафон заради перемоги над коронавірусом: Євросоюз збирає кошти на розробку вакцини
У Євросоюзі розпочали масштабний марафон зі збору коштів. Мета - не лише побороти пандемію, а й зробити ліки доступними для всіх країн одночасно. Наскільки це реально?
Європа починає повільний вихід із карантину
Європа починає повільний вихід із карантину. У Польщі відкрилися торговельні центри, у Бельгії дозволили займатися спортом на свіжому повітрі, в Іспанії та Німеччині запрацювали перукарні, а в Італії ресторанам дозволили працювати в режимі замовлення їжі із собою