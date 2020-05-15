У зверненні до Організації йдеться про дискримінацію прав людини з боку окупаційної влади

Україна закликала ОБСЄ стежити за ситуацією на окупованому Донбасі та у Криму в умовах пандемії. У зверненні до Організації йдеться про дискримінацію прав людини з боку окупаційної влади.

Через збройну агресію українська сторона не може належним чином надавати допомогу населенню окупованих територій. Тож офіційний Київ закликав місію стежити за виконанням Росією рекомендацій ОБСЄ.