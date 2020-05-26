Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) получил от министерства здравоохранения разрешение возобновить матчи Премьер-лиги и Кубка страны с 30 мая. Об этом в Facebook написал президент УАФ Андрей Павелко.

Речь идет об разрешении увеличить количество людей, которым можно будет находиться на стадионе во время матча. При квоте в 50 человек чемпионат было невозможно продолжить, поэтому был подан запрос о расширении квоты до 200 человек.

Ранее мы писали, что Зинедин Зидан нарушил карантин во время пандемии.