Сидітиме не в Одесі, а в Києві. Сьогодні суд змінив місце домашнього арешту для Сергія Стерненка. Загалом, обрання запобіжного заходу для активіста вийшло гучним. Цієї ночі прибічники Стерненка влаштували вояж до будинків Генпрокурора та Президента. Як усе було і чим завершилося?

Десятки мітингарів з фаєрами. Бійки з поліцією. Таке відбувалося під стінами Шевченківського райсуду столиці вчора - коли обирали запобіжний захід Сергієві Стерненку.

А ось так - сьогодні. Тиша і спокій. Групи підтримки немає, біля входу чатують лише журналісти....

Напередодні пізно ввечері суд обрав Сергію Стерненку запобіжний захід - домашній арешт. По закінченню засідання у його справі до активістів вийшов сам обвинувачуваний. Ухвалу суду порвав у них на очах.

Знаєте, що я скажу? (рве рішення)

Після цього Стерненко запросив усіх приєднатися до протесту вже в Урядовому кварталі, під будинком Генпрокурора Ірини Венедиктової та біля Офісу президента.

Обурилися люди через те, що Стерненкові призначили спочатку домашній арешт за місцем прописки. А це - військова частина в Одесі. Хоча він проживає в Києві і виконати рішення суду не може. Сьогодні адресу таки змінили на столичну. Вдома обвинувачений має перебувати 60 діб. Захист ще хотів змінити суддю. Але клопотання відхилили.

Віталій Коломієць, адвокат Сергія Стерненка:

У нашому засіданні не було жодного суду, якому б ми довіряли, нас обмежують в можливості судитися в суді, якому ми довіряємо - і всі люди, які присутні, які підтримують Сергія.

Нагадаємо, розгляд справи Стерненка, колишнього лідера одеського осередку "Правого сектору", триває понад два роки. У 2018 році на нього скоїли три замахи. Під час останнього він зарізав нападника. Правоохоронці звинувачують його у навмисному вбивстві. Захист стверджує, що Сергій Стерненко захищався.