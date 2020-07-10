У Японії продовжуються зливи: 63 людини загинули [ Редактировать ]
У Японії не вщухають зливи. Натепер відомо про щонайменше 63 загиблих, ще 13 зниклих безвісти. Підтоплені майже п'ять тисяч будинків. Негода також зруйнувала 11 мостів і дамбу.
Нині в країні працює майже сотня евакуаційних центрів. Втім, туди можуть дістатися не усі - понад чотири тисячі людей залишаються у водяній пастці. За даними синоптиків, дощитиме до кінця тижня.
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