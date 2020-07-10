Японія страждає від масштабних підтоплень [ Редактировать ]
У Японії не вщухають зливи. Натепер відомо про 66 загиблих, ще 13 - зникли безвісти. Підтоплені майже 5 тисяч будинків. Негода також зруйнувала 11 мостів і дамбу.
В країні працює майже сотня евакуаційних центрів. Втім, туди можуть дістатися не усі - понад 4 тисячі людей залишаються у водяній пастці. За даними синоптиків, дощитиме до кінця тижня.
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