Невидима перешкода: на кордонах Євросоюзу поменшало нелегальних мігрантів [ Редактировать ]
Невидима перешкода. Через пандемію коронавірусу на кордонах Євросоюзу поменшало нелегальних мігрантів. Приблизно на п'яту частину, порівняно з показниками минулого року. Такі дані наводить прикордонна агенція ЄС "Фронтекс". За перші півроку зафіксували майже 36 із половиною тисяч випадків незаконного перетину кордону. Нелегалів, яких підбирають біля європейського узбережжя, відправляють на карантин.
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