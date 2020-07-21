Во вторник, 21 июля, в центре Луцка террорист захватил автобус с 20 людьми. Отметим, что при себе мужчина имеет взрывчатку и оружие.

Глава государства Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден.

Сейчас введено полицейскую операцию "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - написал президент.