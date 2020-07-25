Коронавирус продолжает "атаковать" киевлян [ Редактировать ]
За сутки в столице лабораторно подтвердили 128 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом заявил глава КГГА Виталий Кличко.
По информации, количество инфицированных киевлян увеличилось до 7396 человек, 2667 людей одолели болезнь (121 пациент за последние сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 52 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;
- 57 мужчин, возрастом от 18 до 69 лет;
- 9 детей – от 9 месяцев до 16 лет.
Известно, что наибольшее количество заболевших зафиксировано в Днепровском районе (22 человека), Соломенском районе (18 пациентов), Печерском и Голосеевском районах (по 16 случаев).
Фото: КГГА
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