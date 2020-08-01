Аваков обнародовал видео ликвидации полтавского захватчика [ Редактировать ]
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал видео ликвидации полтавского захватчика. Он отметил, что подозреваемого ликвидировали выстрелом снайпера, после чего тот подорвался на собственной гранате.
Соответствующий ролик глава МВД опубликовал в своем Twitter.
Министр заявил о неадекватном поведении подозреваемого, который скрывался от правоохранителей больше недели.
"Ночные события в Опошне... В результате слаженной работы полицейских - злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу!" - написал Аваков.
Напомним, полтавского террориста Романа Скрипника ликвидировали. Это произошло 1 августа, около 02.00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.
23 июля в Полтаве правоохранители пытались задержать автоугонщика. Мужчина угрожал взорвать себя гранатой, а затем взял в заложники полковника полиции и скрылся с места происшествия на автомобиле. В МВД сообщили, что преступником является местный житель Роман Скрипник - ранее судимый за кражу, мошенничество и наркотики.
Как мы ранее сообщали, полтавский террорист отпустил заложника и скрылся в лесу. Его поиски длились 8 дней.
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