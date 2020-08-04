Норвегія не впускатиме туристів із круїзних лайнерів [ Редактировать ]
Норвегія не пускатиме на берег пасажирів із великих круїзних лайнерів, де понад сотня людей на борту. Обмеження діятиме два тижні та не стосуватиметься міжнародних та внутрішніх поромів - повідомили в уряді.
Рішення ухвалили після спалаху коронавірусу на одному з таких туристичних лайнерів, там інфікувалися більш як 40 людей.
Тамтешні медики побоюються, що недугу з судна могли рознести десятками населених пунктів уздовж західного узбережжя країни, де зупинялися туристи.
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