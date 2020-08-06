На Донбасі бойовики не припиняють збройних провокацій [ Редактировать ]
Один обстріл українських позицій зафіксовано минулої доби. Російські найманці порушили режим припинення вогню біля Шумів - там стріляли з підствольного гранатомета. Українські захисники вогню у відповідь не відкривали. У штабі запевнили, що минулося без втрат серед наших військових.
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