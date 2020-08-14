Новый антирекорд: Зеленский обратился к украинцам [ Редактировать ]
В пятницу, 14 августа, из-за очередного антирекорда по заболеваемости коронавирусом в стране президент Владимир Зеленский призвал украинцев придерживаться правил карантина. Об этом он заявил на совещании с членами правительства и главами ОГА.
Зеленский также отметил необходимость усиления информирования населения касательно противодействия коронавирусу.
Президент напомнил, что накануне в Украине коронавирусную болезнь подтвердили еще у 1732 граждан. По его словам, такие цифры свидетельствуют о том, что страна находится на грани второй волны.
Должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдения правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещения массовых мероприятий.
Ранее мы писали о том, что в Украине продолжает увеличиваться число суточного заражения COVID-19. Лабораторно подтвердили 1732 случая коронавируса.
по теме
Зеленский поручил разработать вакцину от коронавируса
В среду, 12 августа, глава ведомства Максим Степанов заявил, что Минздрав по поручению президента Владимира Зеленского занимается разработкой вакцины от коронавируса
Список карантинных зон в Украине обновили
В пятницу, 7 августа, в Украине обновили карантинные зоны
Украина на грани второй волны коронавируса - Зеленский
В пятницу, 14 августа, в Украине зафиксировали очередной антирекорд по коронавирусу
Зеленский не поедет в Беларусь: названа причина
Президент Украины Владимир Зеленский не будет совершать визит в Беларусь
Больше 100 "побочек": испытание вакцины от коронавируса повергло в шок
В России, в Центре Гамалеи разработали и испытали вакцину от коронавируса