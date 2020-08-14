В пятницу, 14 августа, из-за очередного антирекорда по заболеваемости коронавирусом в стране президент Владимир Зеленский призвал украинцев придерживаться правил карантина. Об этом он заявил на совещании с членами правительства и главами ОГА.

Зеленский также отметил необходимость усиления информирования населения касательно противодействия коронавирусу.

Президент напомнил, что накануне в Украине коронавирусную болезнь подтвердили еще у 1732 граждан. По его словам, такие цифры свидетельствуют о том, что страна находится на грани второй волны.

Должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдения правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещения массовых мероприятий.

Ранее мы писали о том, что в Украине продолжает увеличиваться число суточного заражения COVID-19. Лабораторно подтвердили 1732 случая коронавируса.