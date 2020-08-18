У ВООЗ це припущення поки що не підтвердили

Коронавірус у світі підхопили ще 191 тисяча людей. Це вперше за кілька тижнів, коли кількість нових випадків інфікування менша за 200 тисяч. Загальна кількість інфікованих 22 мільйони людей. З них дві третини одужали, померли 777 тисяч.

У п'ятірці антилідерів за кількістю інфікувань незмінно залишаються - Індія, США, Бразилія, Росія та Колумбія. Тим часом в Азії зафіксували новий штам коронавірусу, який може бути ще небезпечнішим.

Мутований вірус до того вже пройшовся Європою і США, а нині його фіксують у Малайзії, на Філіппінах та в Китаї. Головний лікар Малайзії заявив, цей штам може зробити вірус у 10 разів заразнішим та пришвидшити епідемію. Водночас у ВООЗ, це припущення поки що не підтвердили.