Во Львовском горсовете COVID-19 подтвердили у 20 чиновников [ Редактировать ]
Во Львовском городском совете заражение коронавирусом подтвердили у 20 чиновников и одного депутата. Среди инфицированных - заместители городского главы. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Петр Адамик в Facebook.
"По состоянию на 21 августа лишь подтвержденных случаев COVID-19 было обнаружено более чем у 20 чиновников руководящего состава Львовского горсовета. Среди депутатов Львовского горсовета коронавирус подтверждено лишь у одного депутата", - сообщил он.
По его словам, коронавирус подтвердили у двух заместителей городского головы, представителей секретариата горсовета, руководителей департаментов и управлений и у их заместителей.
"Ситуация очень тревожной и должны сделать все, чтобы во Львове не было массовой вспышки пандемии", - добавил Адамик.
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