У Мінську ОМОН затримав чергових активістів [ Редактировать ]
Зо два десятки активістів затримав білоруський ОМОН у Мінську цієї ночі. Люди зібралися на протест на Площі незалежності, поруч з Червоним костелом. Коли з'явилися спецпризначенці, поховалися у приміщенні храму.
Силовики взяли будівлю в облогу, але за деякий час зняли її. Коли мітингувальники знову вийшли на площу, їх почали по одному затримувати. За словами очевидців, до автозаків спроваджували лише хлопців, дівчат не чіпали.
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