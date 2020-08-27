Зо два десятки активістів затримав білоруський ОМОН у Мінську цієї ночі. Люди зібралися на протест на Площі незалежності, поруч з Червоним костелом. Коли з'явилися спецпризначенці, поховалися у приміщенні храму.

Силовики взяли будівлю в облогу, але за деякий час зняли її. Коли мітингувальники знову вийшли на площу, їх почали по одному затримувати. За словами очевидців, до автозаків спроваджували лише хлопців, дівчат не чіпали.