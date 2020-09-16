В сети опубликовали предсмертную записку, которую в камере СИЗО Челябинска нашли рядом с телом российского националиста и видеоблогера Максима "Тесака" Марцинкевича. Ее опубликовали в Telegram-канале ресурса "Readovka".

В записке говорится, что "Тесак" не хочет неприятностей для администрации СИЗО и просит своей жене книгу "Протекционизм и коммунизм" Фредерика Бастиа. Остальные вещи он просит "утилизировать".

Фредерик Бастиа - французский экономист 19 века, отстаивавший частную собственность, свободные рынки и ограниченное вмешательство правительства. Бастиа был одним из первых, кто выступал с критикой социализма.

Сообщается, что тело Максима Марцинкевича обнаружили в камере в 9:17 утра по местному времени. Он повесился. Рядом с телом нашли и одноразовую бритву. Что стало причиной гибели - потеря крови или удушение - предстоит выяснить следствию. Свидетелей рядом не оказалось - Тесак содержался в четырехместной камере один. Как он пронес в изолятор лезвие и шнурок, на котором позже повесился, - неизвестно. В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что по факту суицида Марцинкевича начаты проверки.

Между тем адвокат "Тесака" сообщил, что его клиент в последнее время жаловался на пытки - на него хотели повесить убийство 20-летней давности. Защитник не верит, что "Тесак" был способен на суицид.

В сети опубликовали и сообщение Марцинкевича от 2014 года. Самый известный борец с педофилами в России писал, что если вдруг вскроет вены или повесится, значит, ему "помогли".

Ранее сообщалось, что в Подмосковье покончил с собой российский миллиардер Дмитрий Босов.