Троих россиянок, которые отдыхали в пятизвездочном отеле в турецком Кемере, задержали за избиение медсестры тапком. Об этом сообщает Hurriyet.

23-летняя Маргарита, 32-летняя Татьяна и еще одна девушка, имя которой не сообщается, устроили скандал в кабинете врача гостиницы в день заезда.

Как рассказала пострадавшая медсестра, россиянки пришли в ее кабинет, поскольку одна из них жаловалась на боль в ступне. Конфликт начался после того, как девушка попросила туристок надеть защитные маски. В ответ те начали хамить и оскорблять, а одна из россиянок сняла тапок и бросила в лицо медсестре. После этого в конфликт вмешался врач и вызвал полицию.

Сотрудники полиции отвезли россиянок в участок, где на них составили протокол. Медсестра написала на россиянок заявление. Потом всех участниц конфликта направили в больницу: у туристок диагностировали алкогольное опьянение, а у медсестры - травму глаза. Какое наказание получили россиянки - не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Турции ввели всеобщий масочный режим. Придерживаться его должны не только граждане, но и туристы, в том числе на пляжах.