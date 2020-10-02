Сотрудники ГБР на получении взятки задержали специалиста райсектора в Кропивницком Управлении миграционной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Мужчина требовал неправомерную выгоду от 24-летнего молодого человека, чтобы снять его с военного учета. Правоохранители задержали чиновника "на горячем" при получении неправомерной выгоды, размером в 3500 долларов.

По данным следствия, главный специалист требовал у 24-летнего гражданина $3500 за оказание воздействия на принятие решения должностными лицами Кропивницкого ГВК, а именно исключения последнего из военного учета в связи с признанием негодным к военной службе по состоянию здоровья.

Отмечается, что против чиновника завели уголовное дело.

Читайте также, одного из руководителей Национальной академии наук Украины поймали на крупной взятке. За эту сумму он гарантировал бизнесмену содействие в заключении договора инвестиционной деятельности.