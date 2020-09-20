На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции [ Редактировать ]
В зоне АТО, а именно возле поселка Новоалександровка, 20 сентября, боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе - неприцельно обстреляли украинские позиции. Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.
Стоит отметить, что в результате обстрела никто не пострадал, раненых и погибших нет.
Как заявили в штабе, украинские военныене открывали в ответ, так как "обстрел был неприцельным".
Напомним, Зеленский рассказал о стратегическом курсе Украины.
Читайте также, Кравчук высказался о переносе переговоров по Донбассу из Минска.
Ранее, в России обвинили Украину в отходе от "минских соглашений".
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