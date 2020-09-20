"Наші - за кордоном": найвідомішим музеєм Німеччині керує українка

Директорка одного з найпопулярніших музеїв Німеччини вивісила величезний прапор України у самому центрі Берліна і зніме його, щойно на Донбасі скінчиться війна і Україна поверне собі Крим