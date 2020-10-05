В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности [ Редактировать ]
На востоке Украины объявлено чрезвычайное пожарное положение. О ситуации сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
В восточных областях и в большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Отмечается, что из-за аномальной погодной ситуации этого увеличивается риск возникновения пожаров.
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Над Украиной нависла угроза масштабных пожаров
В Харьковской, Луганской, Донецкой областях, а также в большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности