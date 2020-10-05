На востоке Украины объявлено чрезвычайное пожарное положение. О ситуации сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В восточных областях и в большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отмечается, что из-за аномальной погодной ситуации этого увеличивается риск возникновения пожаров.

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