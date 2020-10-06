В Израиле продолжились жесткие карантинные ограничения [ Редактировать ]
Правительство Государства Израиль продолжили срок жестких карантинных мер до 14 октября. О такой ситуации сообщает NEWSru.co.il.
Руководство страны поручило спецгруппам изучить предложения об ужесточении контроля за соблюдением карантина и подготовить рекомендации по выходу из карантина.
Отмечается, что план по выходу из карантина планируют рассмотреть в воскресенье. Также в Израиле хотят разрешить посещение одиноких пожилых людей.
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