Карантин в Израиле/ фото из открытых источников

Правительство Государства Израиль продолжили срок жестких карантинных мер до 14 октября. О такой ситуации сообщает NEWSru.co.il.

Руководство страны поручило спецгруппам изучить предложения об ужесточении контроля за соблюдением карантина и подготовить рекомендации по выходу из карантина.

Отмечается, что план по выходу из карантина планируют рассмотреть в воскресенье. Также в Израиле хотят разрешить посещение одиноких пожилых людей.

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