Небо над Таїландом осяяли тисячі паперових ліхтариків. У країні відзначили свято, що знаменує закінчення сезону дощів і початок зими. Зазвичай цей фестиваль збирає юрми людей. Адже місцеві жителі вважають: запускаючи вогник у нічну темряву, вони вшановують Будду та очищують карму.

Однак цьогоріч через протиепідемічні обмеження участь у заходах узяло вдвічі менше тайців. Та попри це, святкування видалося не менш видовищним.