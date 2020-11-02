Небо над Таїландом осяяли тисячі паперових ліхтариків [ Редактировать ]
Небо над Таїландом осяяли тисячі паперових ліхтариків. У країні відзначили свято, що знаменує закінчення сезону дощів і початок зими. Зазвичай цей фестиваль збирає юрми людей. Адже місцеві жителі вважають: запускаючи вогник у нічну темряву, вони вшановують Будду та очищують карму.
Однак цьогоріч через протиепідемічні обмеження участь у заходах узяло вдвічі менше тайців. Та попри це, святкування видалося не менш видовищним.
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