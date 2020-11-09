Винуватцеві ДТП у Харкові оголосили підозру [ Редактировать ]
Винуватцеві ДТП у Харкові, під час якого постраждали три людини, оголосили підозру. Долю горе-водія тепер вирішуватиме суд. Йому загрожує 8 років в'язниці. Вже відомо, що за кермом автівки був іноземець.
Нагадаю, минулої суботи автомобіль на великій швидкості збив чотирьох людей на острівці безпеки. Троє з них, зокрема і 9-річний хлопчик, наразі у вкрай тяжкому стані в Харківській міській лікарні.
Травми у всіх різні, але дуже складні: черепно-мозкові, переломи ніг та забої.
по теме
Напередодні автомобіль на великій швидкості збив чотирьох людей на острівці безпеки. Троє з них, зокрема і дев'ятирічний хлопчик, знаходяться у вкрай важкому стані в Харківській міській лікарні
За кермом авто був 25-річний громадянин Ємена, який у червні цього року напав з ножем на дівчину
Антон Желепа у неадекватному стані, під дією наркотиків та алкоголю, на позашляховику протаранив іншу машину, в якій їхала родина
Напередодні той на джипі пронісся пішохідною частиною Майдану, зніс автобусну зупинку і протаранив кілька машин
У самому центрі Києва безпосередньо на Майдані Незалежності - невимовно жахливе ДТП. Двоє людей загинули, ще як мінімум троє - постраждали