Винуватцеві ДТП у Харкові, під час якого постраждали три людини, оголосили підозру. Долю горе-водія тепер вирішуватиме суд. Йому загрожує 8 років в'язниці. Вже відомо, що за кермом автівки був іноземець.

Нагадаю, минулої суботи автомобіль на великій швидкості збив чотирьох людей на острівці безпеки. Троє з них, зокрема і 9-річний хлопчик, наразі у вкрай тяжкому стані в Харківській міській лікарні.

Травми у всіх різні, але дуже складні: черепно-мозкові, переломи ніг та забої.