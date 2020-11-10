Заявление Ровенской областной партийной организации

На прошедших местных выборах против "Оппозиционной платформы - За жизнь" наши противники широко использовали фальсификации и административный ресурс, нагло приписывали себе голоса, отданные за нашу партию. Они шли на эти преступления, потому что знали – пройдя в местные советы, наша партия помешает им разворовать собственность громад, не даст лишить украинцев социальной защиты.

Сейчас мы боремся за права наших избирателей в Ровенской области, где нашу партию пытаются не пропустить в областной совет. Нами были зафиксированы грубые фальсификации протоколов участковых избирательных комиссий. Но Ровенская городская ТИК отказалась рассматривать наши жалобы и своевременно предоставить нам копии протоколов. Члены комиссии сознательно затягивали время, чтобы лишить нас возможности обратиться в суд. Это привело к тому, что суд признал факт нарушения, но отказал в удовлетворении наших требований.

Теперь наши противники надеются, что мы отступим, но они ошибаются.

Ровенская областная партийная организация "Оппозиционной платформы - За жизнь" считает действия территориальных избирательных комиссий преступным сговором с целью искажения результатов выборов. Их неправомерные действия будут оспорены на областном уровне. И теперь мы добьемся справедливости.

Мы рассчитываем на честное правосудие. Воровство голосов избирателей не пройдет! Фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Ривненском областном совете быть!