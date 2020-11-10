На Ривненщине у "Оппозиционной платформы - За жизнь" пытаются украсть победу [ Редактировать ]
Заявление Ровенской областной партийной организации
На прошедших местных выборах против "Оппозиционной платформы - За жизнь" наши противники широко использовали фальсификации и административный ресурс, нагло приписывали себе голоса, отданные за нашу партию. Они шли на эти преступления, потому что знали – пройдя в местные советы, наша партия помешает им разворовать собственность громад, не даст лишить украинцев социальной защиты.
Сейчас мы боремся за права наших избирателей в Ровенской области, где нашу партию пытаются не пропустить в областной совет. Нами были зафиксированы грубые фальсификации протоколов участковых избирательных комиссий. Но Ровенская городская ТИК отказалась рассматривать наши жалобы и своевременно предоставить нам копии протоколов. Члены комиссии сознательно затягивали время, чтобы лишить нас возможности обратиться в суд. Это привело к тому, что суд признал факт нарушения, но отказал в удовлетворении наших требований.
Теперь наши противники надеются, что мы отступим, но они ошибаются.
Ровенская областная партийная организация "Оппозиционной платформы - За жизнь" считает действия территориальных избирательных комиссий преступным сговором с целью искажения результатов выборов. Их неправомерные действия будут оспорены на областном уровне. И теперь мы добьемся справедливости.
Мы рассчитываем на честное правосудие. Воровство голосов избирателей не пройдет! Фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Ривненском областном совете быть!
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