В Раде каждый шестой депутат болен коронавирусом - СМИ [ Редактировать ]
С начала эпидемии в Верховной Раде Украины коронавирусом заболели 75 депутатов, то есть каждый шестой. Об этом сообщает ZN.UA.
Сейчас активных больных в секретариате парламента 14 человек.
В аппарате Рады COVID-19 заболели 77 сотрудников, из них активно больных на данный момент 31 человек.
По данным издания, такие же результаты неделей ранее получили пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель и советник руководителя офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.
Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него обнаружили коронавирус.
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