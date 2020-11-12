С начала эпидемии в Верховной Раде Украины коронавирусом заболели 75 депутатов, то есть каждый шестой. Об этом сообщает ZN.UA.

Сейчас активных больных в секретариате парламента 14 человек.

В аппарате Рады COVID-19 заболели 77 сотрудников, из них активно больных на данный момент 31 человек.

По данным издания, такие же результаты неделей ранее получили пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель и советник руководителя офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него обнаружили коронавирус.

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