Новообрана президентка Молдови Мая Санду виступила за розпуск парламенту країни. І закликала людей вийти на мітинги з вимогою провести позачергові парламентські вибори. Все - через ухвалені перед інавгурацією Санду рішення.

Депутати обмежили повноваження Глави держави і закріпили за російською мовою статус міжнаціональної. Це ініціатива депутатів керівної партії соціалістів, яку контролює проросійський Ігор додон, що програв Маї Санду останні вибори.