Президентка Молдови Мая Санду вимагає розпустити Парламент [ Редактировать ]
Новообрана президентка Молдови Мая Санду виступила за розпуск парламенту країни. І закликала людей вийти на мітинги з вимогою провести позачергові парламентські вибори. Все - через ухвалені перед інавгурацією Санду рішення.
Депутати обмежили повноваження Глави держави і закріпили за російською мовою статус міжнаціональної. Це ініціатива депутатів керівної партії соціалістів, яку контролює проросійський Ігор додон, що програв Маї Санду останні вибори.
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