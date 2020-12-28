На розкопках у Помпеях виявили давню стрит-фуд ятку. Дві тисячі років тому у так званому термополіумі місцеві жителі купували гарячу їжу та напої, щоб перекусити на ходу. Зовні споруда розписана фресками.

А в глиняних горщиках, які стояли в отворах на стійці, збереглися сліди їжі. Археологи вважають це першою знахідкою такого масштабу. Досі вдавалося віднайти лише фрагменти крамниць.

Стародавні Помпеї розташовані приблизно за 20 кілометрів від Неаполя. У 79 році нашої ери виверження Везувія поховало місто під шаром попелу. Нині науковці дослідили лише дві третини його території.