У Помпеях відкопали римський стритфуд [ Редактировать ]
На розкопках у Помпеях виявили давню стрит-фуд ятку. Дві тисячі років тому у так званому термополіумі місцеві жителі купували гарячу їжу та напої, щоб перекусити на ходу. Зовні споруда розписана фресками.
А в глиняних горщиках, які стояли в отворах на стійці, збереглися сліди їжі. Археологи вважають це першою знахідкою такого масштабу. Досі вдавалося віднайти лише фрагменти крамниць.
Стародавні Помпеї розташовані приблизно за 20 кілометрів від Неаполя. У 79 році нашої ери виверження Везувія поховало місто під шаром попелу. Нині науковці дослідили лише дві третини його території.
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